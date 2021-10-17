Доба в ООС: окупанти 11 разів зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
За минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим "тиші"
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що чотири порушення "тиші" були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Окупанти стріляли в напрямку Луганського, у бік Новотошківського, біля Красногорівки й поблизу Новолуганського. Також окупанти відкривали вогонь біля Широкиного, неподалік Кримського, у напрямку Мар'їнки та в районі Світлодарська.
Обстріли велися зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.
Нагадаємо, 15 жовтня окупанти на Донбасі поранили українського захисника.
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