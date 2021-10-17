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Доба в ООС: окупанти 11 разів зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
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17 жовтня 2021, 10:04 29

Доба в ООС: окупанти 11 разів зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат

17 жовтня 2021, 10:04 29
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Фото: прес-центр ООС
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За минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим "тиші"

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що чотири порушення "тиші" були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти стріляли в напрямку Луганського, у бік Новотошківського, біля Красногорівки й поблизу Новолуганського. Також окупанти відкривали вогонь біля Широкиного, неподалік Кримського, у напрямку Мар'їнки та в районі Світлодарська.

Обстріли велися зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Нагадаємо, 15 жовтня окупанти на Донбасі поранили українського захисника.

Донбас ООС війна обстріли штаб

 
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