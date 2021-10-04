Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе из запрещенного вооружения

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За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм.

Возле Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7 часов утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что 2 октября российские оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС