За минулу добу російські окупанти на Донбасі 11 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС

з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 2 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів одного нашого військового поранено

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Операції об’єднаних сил.

Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’янки найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції наших захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Нью-Йорка російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Новотошківське та Новолуганське.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 3 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що 1 жовтня на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Окупанти гатили з мінометів по будинках в Авдіївці.