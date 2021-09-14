На Донбасі знову відносне затишшя: з початку доби 1 порушення режиму тиші
Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресцентру ООС
Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції наших військовослужбовців із автоматичних станкових гранатометів.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
На обстріл противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, що на Донбасі протягом минулої доби зафіксовано 12 порушень, загинув боєць ООС
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