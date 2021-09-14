На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины

из открытых источников

С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресцентру ООС

Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции наших военнослужащих из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

На обстрел противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, что на Донбассе в течение минувших суток зафиксировано 12 нарушений, погиб боец ООС