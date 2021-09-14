16:58  14 сентября
Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"
17:35  14 сентября
В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана
17:37  14 сентября
На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 17:37 25

На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины

14 сентября 2021, 17:37 25
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресцентру ООС

Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции наших военнослужащих из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

На обстрел противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, что на Донбассе в течение минувших суток зафиксировано 12 нарушений, погиб боец ООС

ООС обстрелы Гранатомет ранение Донбасс

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram