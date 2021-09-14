На Донбасі протягом доби зафіксовано 12 порушень, загинув боєць ООС
Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews,
Зокрема, поблизу Зайцевого, Катеринівки, Новоолександрівки та Золотого-4 окупанти вели вогонь з використанням гранатометів різних систем, стрілецької зброї та кулеметів.
В напрямку Нью-Йорку збройні формування бойовиків здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. Неподалік Верхньоторецького окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - повідомили в ООС.
Станом на 7 годину ранку, 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Загинув український боєць, троє захисників отримали поранення.