09:04  14 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 3332 випадки зараження
09:31  14 вересня
В Україні вже у шести областях перевищено показники COVID-госпіталізацій
08:09  14 вересня
На Донбасі протягом доби зафіксовано 12 порушень, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2021, 08:09 4

На Донбасі протягом доби зафіксовано 12 порушень, загинув боєць ООС

14 вересня 2021, 08:09 4
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews,

Зокрема, поблизу Зайцевого, Катеринівки, Новоолександрівки та Золотого-4 окупанти вели вогонь з використанням гранатометів різних систем, стрілецької зброї та кулеметів.

В напрямку Нью-Йорку збройні формування бойовиків здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. Неподалік Верхньоторецького окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Загинув український боєць, троє захисників отримали поранення.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка зброя

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram