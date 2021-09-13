Доба в ООС: загинув український боєць, троє захисників отримали поранення

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

В районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве, Золоте-4 та поблизу Нью-Йорка і Невельського окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік Причепилівки окупанти двічі обстріляли позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Зайцеве окупаційні війська обстріляли позиції ООС з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, 11 вересня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 14 разів. Двоє бійців загинули, дев'ятеро - поранені, ще один отримав бойове травмування.