На Донеччині затримали прокурора, який погорів на хабарі

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Керівника одного з відділів Краматорської окружної прокуратури Донецької області затримали через вимагання хабаря

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник обіцяв місцевому фермеру закрити кримінальне провадження.

"Прокурор оцінив у 50 тисяч гривень закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв надалі не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали прокурора в службовому кабінеті під час отримання хабаря.

Нині вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали групу осіб, які вимагали неіснуючі борги у людей.