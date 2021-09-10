На Донеччині затримали прокурора, який погорів на хабарі
Керівника одного з відділів Краматорської окружної прокуратури Донецької області затримали через вимагання хабаря
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисник обіцяв місцевому фермеру закрити кримінальне провадження.
"Прокурор оцінив у 50 тисяч гривень закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв надалі не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали прокурора в службовому кабінеті під час отримання хабаря.
Нині вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали групу осіб, які вимагали неіснуючі борги у людей.