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10 сентября 2021, 15:50 136

В Донецкой области задержали прокурора, который погорел на взятке

10 сентября 2021, 15:50 136
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Фото: Сайт СБУ
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Руководителя одного из отделов Краматорской окружной прокуратуры Донецкой области задержали из-за вымогательства взятки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник обещал местному фермеру закрыть уголовное производство.

"Прокурор оценил в 50 тысяч гривен за закрытие дела и не привлечение фермера к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка. За эту сумму чиновник также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали прокурора в служебном кабинете во время получения взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве задержали группу лиц, которые требовали несуществующие долги у людей.

Украина взятка прокуратура Донецкая область Донецк

 
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