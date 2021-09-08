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На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
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08 вересня 2021, 08:09 3

На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС

08 вересня 2021, 08:09 3
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків

Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, поблизу населених пунктів Залізне, Водяне, Причепилівка та Новолуганське окупанти обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, а поблизу Зайцевого та Новомихайлівки бойовики застосували стрілецьку зброю.

Окрім того, було здійснено дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 6 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка Граната

 
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