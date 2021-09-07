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На Донбасі зафіксували сім порушень, мінометні обстріли та невідомий безпілотник
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07 вересня 2021, 08:09 36

На Донбасі зафіксували сім порушень, мінометні обстріли та невідомий безпілотник

07 вересня 2021, 08:09 36
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу Невельського та Новолуганського - зі стрілецької зброї.

Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет по позиціях ООС неподалік Золотого-4 та Новозванівки, а поблизу Катеринівки міномети 82 калібру.

Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв", - зазначили у штабі.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 7 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 5 вересня з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

ООС війна обстріли військова техніка зброя бомба

 
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