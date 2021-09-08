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На Донбассе боевики заминировали местность вблизи Катериновки и ранили бойца ООС
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08 сентября 2021, 08:09 16

На Донбассе боевики заминировали местность вблизи Катериновки и ранили бойца ООС

08 сентября 2021, 08:09 16
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

Так, вблизи населенных пунктов Зализное, Водяное, Причепиловка и Новолуганское оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, а вблизи Зайцево и Новомихайловки боевики применили стрелковое оружие.

Кроме того, было осуществлено дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности возле населенного пункта Катериновка.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отметили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 6 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков.

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