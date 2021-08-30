На Донбасі окупанти зменшили кількість обстрілів: втрат серед наших військових немає
Станом на 17.00 30 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців. Втрат серед наших військових немає
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
"За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначається у повідомленні.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.