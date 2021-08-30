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На Донбасі окупанти зменшили кількість обстрілів: втрат серед наших військових немає
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30 серпня 2021, 17:39 4

На Донбасі окупанти зменшили кількість обстрілів: втрат серед наших військових немає

30 серпня 2021, 17:39 4
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 17.00 30 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців. Втрат серед наших військових немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

"За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначається у повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС обстріли окупанти ЗСУ

 
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