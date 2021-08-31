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Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС
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31 августа 2021, 08:09 7

Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС

31 августа 2021, 08:09 7
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

У Новозвановки и недалеко от населенного пункта Шумы враг обстреливал наши позиции из станковых гранатометов. Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Водяного и в районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а из БПЛА была сброшена граната ВОГ-17.

Возле Широкино вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму", - говорится в сообщении.

Раненых воинов было срочно доставлено в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней ступня тяжести.

По состоянию на 7 часов утра, 31 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Широкино и вблизи Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов. У Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17:00 30 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращение огня со стороны российских наемников.

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