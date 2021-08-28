13:32  28 серпня
У Києві нейтралізували потужну ботоферму РФ
15:41  28 серпня
Суд заарештував двох учасників акції на Банковій: їм загрожує до семи років ув'язнення
10:04  28 серпня
Через обстріл бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2021, 10:04 334

Через обстріл бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець ООС

28 серпня 2021, 10:04 334
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 27 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Новомихалівки, Новолуганського, Катеринівки, Зайцевого та Південного бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новоолександрівки окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 28 серпня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь неподалік Троїцького та Світлодарська.

На обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 обстріл. Один український боєць загинув.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка смерть

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua