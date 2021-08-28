Через обстріл бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець ООС
Протягом минулої доби, 27 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, поблизу Новомихалівки, Новолуганського, Катеринівки, Зайцевого та Південного бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новоолександрівки окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - зазначили в ООС.
Станом на 7 годину ранку, 28 серпня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь неподалік Троїцького та Світлодарська.
На обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 обстріл. Один український боєць загинув.