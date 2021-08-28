Через обстріл бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець ООС

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Новомихалівки, Новолуганського, Катеринівки, Зайцевого та Південного бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новоолександрівки окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 28 серпня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь неподалік Троїцького та Світлодарська.

На обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 обстріл. Один український боєць загинув.