Окупанти з початку доби 1 раз "порушили тишу", один наш боєць загинув
Від початку цієї доби, 27 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 обстріл. Один наш боєць загинув
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначаєтсья у повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, що військовослужбовець загинув у зоні відповідальності ОТУ "Схід".
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба