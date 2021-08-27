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Окупанти з початку доби 1 раз "порушили тишу", один наш боєць загинув
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27 серпня 2021, 18:04 11

Окупанти з початку доби 1 раз "порушили тишу", один наш боєць загинув

27 серпня 2021, 18:04 11
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби, 27 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 обстріл. Один наш боєць загинув

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначаєтсья у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що військовослужбовець загинув у зоні відповідальності ОТУ "Схід".

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