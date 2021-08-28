Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий ООС
За прошедшие сутки, 27 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, вблизи Новомихайловки, Новолуганского, Катериновки, Зайцево и Пивденного боевики вели огонь из гранатометов различных систем.
Возле Новоалександровки оккупанты обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - отметили в ООС.
По состоянию на 7 часов утра, 28 августа, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь недалеко от Троицкого и Светлодарска.
На обстрелы оккупантов украинские защитники открывали ответный огонь.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксирован 1 обстрел. Один украинский боец погиб.