Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий ООС

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За прошедшие сутки, 27 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Новомихайловки, Новолуганского, Катериновки, Зайцево и Пивденного боевики вели огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новоалександровки оккупанты обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - отметили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 28 августа, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь недалеко от Троицкого и Светлодарска.

На обстрелы оккупантов украинские защитники открывали ответный огонь.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксирован 1 обстрел. Один украинский боец погиб.