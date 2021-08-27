Окупанти на Донбасі вбили захисника України
Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли наші позиції, внаслідок чого один український військовий загинув
Про це пише RegioNews з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".
Військовослужбовець загинув у зоні відповідальності ОТУ "Схід". В районі якого населеного пункту стався обстріл, не уточнюється.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - заявили в ОТУ "Схід".
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики травмували військовослужбовця ООС.
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