Оккупанты с начала суток один раз "нарушили тишину", один наш боец погиб
С начала этих суток, 27 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксирован 1 обстрел. Один наш боец погиб
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отмечается в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, что военнослужащий погиб в зоне ответственности ОТУ "Восток".
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