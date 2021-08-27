Оккупанты с начала суток один раз "нарушили тишину", один наш боец погиб

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С начала этих суток, 27 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксирован 1 обстрел. Один наш боец погиб

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отмечается в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что военнослужащий погиб в зоне ответственности ОТУ "Восток".