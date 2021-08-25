На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ВСУ з гранатометів, втрат серед наших військових немає
Протягом поточної доби, 25 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
Поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Втрат серед українських військових за поточну добу немає",- зазначається у повідомленні.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, у День незалежності від обстрілів загинув український військовий, ще двоє - травмовані