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На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ВСУ з гранатометів, втрат серед наших військових немає
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25 серпня 2021, 17:52 11

На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ВСУ з гранатометів, втрат серед наших військових немає

25 серпня 2021, 17:52 11
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Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 25 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Втрат серед українських військових за поточну добу немає",- зазначається у повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, у День незалежності від обстрілів загинув український військовий, ще двоє - травмовані

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