На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ из гранатометов, потерь среди наших военных нет

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В течение текущих суток, 25 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресцентр ООС

Вблизи Новолуганського российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Потерь среди украинских военных за текущие сутки нет",- отмечается в сообщении.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что в День Независимости от обстрелов погиб украинский военный, еще двое - травмированы