12:59  25 августа
В Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка
16:53  25 августа
На Полтавщине в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок
17:52  25 августа
На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ из гранатометов, потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
25 августа 2021, 17:52 16

На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ из гранатометов, потерь среди наших военных нет

25 августа 2021, 17:52 16
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение текущих суток, 25 августа в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресцентр ООС

Вблизи Новолуганського российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Потерь среди украинских военных за текущие сутки нет",- отмечается в сообщении.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что в День Независимости от обстрелов погиб украинский военный, еще двое - травмированы

ООС Донбасс потери БПЛА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram