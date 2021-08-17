В Умані провели антитерористичні навчання, щоб хасиди спокійно відсвяткували Новий рік

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СБУ провела антитерористичні навчання в Умані, щоб забезпечити мирне святкування юдеями Рош га-Шана

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Так, за легендою тренувань, "терористи" замінували 9 поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів.

"Терористи" хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн.

Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу", - йдеться у повідомленні.

Основним завданням, було відпрацювання алгоритму взаємодії суб’єктів антитерористичної діяльності для ефективного реагування на загрози терористичного й диверсійного характеру під час масових заходів.

Раніше повідомлялось, що на святкування юдейського нового року Рош га-Шана до міста Умань вже приїхало близько 5 тисяч хасидів.