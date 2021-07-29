День на Донбасі: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції

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У четвер 29 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню в зоні Операції об’єднаних сил. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил немає

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

Зазначається, що Біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

"Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Шуми ворог гатив з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначаєтсья у повідомлені.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що напередодні на Донбасі зафіксували 13 порушень з боку бойовиків