День на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

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В четверг 29 июля зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня в зоне Операции объединенных сил. Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

Отмечается, что возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

"Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Шумы враг бил из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - отмечается в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали 13 нарушений со стороны боевиков