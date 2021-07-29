11:42  29 июля
В МОЗ назвали условие отмены масочного режима
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
18:01  29 июля
День на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 18:01 4

День на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

29 июля 2021, 18:01 4
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг 29 июля зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня в зоне Операции объединенных сил. Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

Отмечается, что возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

"Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Шумы враг бил из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - отмечается в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что накануне на Донбассе зафиксировали 13 нарушений со стороны боевиков

Донбасс оккупанты ООС ОБСЕ потери

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram