Обстріли з мінометів та гранатометів: на Донбасі зафіксували 13 порушень з боку бойовиків
Протягом минулої доби, 28 липня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
Так, неподалік селища Зайцеве, Південного та Кам'янки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Також бойовики вели вогонь у напрямку Новотошківського та села Широкине.
Окрім того, окупанти вели обстріл поблизу Водяного, що біля Донецька з мінометів 120-го калібру та Водяного, що на Приазов'ї з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
Також зазначається, що на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.
Станом на 7 годину ранку, 29 липня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.