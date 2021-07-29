Обстріли з мінометів та гранатометів: на Донбасі зафіксували 13 порушень з боку бойовиків

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Протягом минулої доби, 28 липня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, неподалік селища Зайцеве, Південного та Кам'янки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Також бойовики вели вогонь у напрямку Новотошківського та села Широкине.

Окрім того, окупанти вели обстріл поблизу Водяного, що біля Донецька з мінометів 120-го калібру та Водяного, що на Приазов'ї з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Також зазначається, що на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 29 липня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.