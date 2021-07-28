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На Донбасі зафіксували шість порушень режиму "тиші"
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28 липня 2021, 18:00 7

На Донбасі зафіксували шість порушень режиму "тиші"

28 липня 2021, 18:00 7
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Фото: з відкритих джерел
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У середу, 28 липня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Широкиного та Водяного окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру. А поруч із Пісками окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Також обстріли з боку бойовиків були зафіксовані у напрямку Новотошківського та неподалік від селища Зайцеве. Там окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім того, на кордоні Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Раніше повідомлялось, що 27 липня на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

ООС Донбас війна обстріли зброя

 
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