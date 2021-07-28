На Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима "тишины"

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В среду, 28 июля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Широкино и Водяного оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра. А рядом с Песками оккупационные войска открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Также обстрелы со стороны боевиков были зафиксированы в направлении Новотошковского и неподалеку от поселка Зайцево. Там оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Ранее сообщалось, что 27 июля на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.