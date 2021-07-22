Маріуполь затопило: рух на дорогах обмежений, світло відключили
У Маріуполі через сильну зливу затопило вулиці та було знеструмлено електропідстанції
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання mrpl.city.
Так, через негоду автобуси міста були змушені змінити маршрути руху, а тролейбуси й трамваї зупинити транспортні засоби.
Через сильну зливу тимчасово неможливий рух через вулицю Сьомий проїзд, Торгова, на перехресті "5-ти доріг", під мостом по вулиці Громової, ЖМР Кірова.
Також внаслідок негоди було знеструмлено ряд електропідстанцій. Наразі йдуть аварійні роботи на електромережах.
Нагадаємо, Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць.
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