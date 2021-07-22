Мариуполь затопило: движение на дорогах ограничено, свет отключили

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В Мариуполе из-за сильного ливня затопило улицы и были обесточены подстанции

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание mrpl.city.

Так, из-за непогоды автобусы города были вынуждены изменить маршруты движения, а троллейбусы и трамваи остановить транспортные средства.

Из-за сильного ливня временно невозможно движение через улицу Седьмой проезд, Торговая, на перекрестке "5-ти дорог", под мостом по улице Громовой, ЖМР Кирова.

Также вследствие непогоды был обесточен ряд электроподстанций. Сейчас идут аварийные работы на электросетях.

Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.