Мариуполь затопило: движение на дорогах ограничено, свет отключили
В Мариуполе из-за сильного ливня затопило улицы и были обесточены подстанции
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание mrpl.city.
Так, из-за непогоды автобусы города были вынуждены изменить маршруты движения, а троллейбусы и трамваи остановить транспортные средства.
Из-за сильного ливня временно невозможно движение через улицу Седьмой проезд, Торговая, на перекрестке "5-ти дорог", под мостом по улице Громовой, ЖМР Кирова.
Также вследствие непогоды был обесточен ряд электроподстанций. Сейчас идут аварийные работы на электросетях.
Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.
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