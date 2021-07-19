ТКГ у середу обговорить відновлення роботи КПВВ та реалізацію Мінських домовленостей

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Тристороння контактна група з врегулювання конфлікту на Донбасі проведе 21 липня засідання в режимі відеоконференції обговорить, зокрема відновлення роботи КПВВ та реалізацію Мінських домовленостей

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook української делегації в ТКГ

Під час засідання планується обговорити питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Крім цього на порядку денному: імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територііі,

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що віце-прем’єр Олексій Рєзніков заявив, що новим місцем переговорів щодо Донбасу замість Мінська може стати місто "від Відня до Стокгольма". За його словами, головні умови – географічна близькість і відсутність застережень з боку Росії