ТКГ в среду обсудит возобновление работы КПВВ и реализацию Минских договоренностей
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе проведет 21 июля заседание в режиме видеоконференции обсудит, в частности возобновление работы КПВВ и реализацию Минских договоренностей
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook украинской делегации в ТКГ
Во время заседания планируется обсудить вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.
Кроме этого на повестке дня: имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории,
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых-вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Напомним, что вице-премьер Алексей Резников заявил, что новым местом переговоров по Донбасса вместо Минска мотут статьь города "от Вены до Стокгольма". По его словам, главные условия - географическая близость и отсутствие оговорок со стороны России