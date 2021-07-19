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19 июля 2021, 14:30 186

ТКГ в среду обсудит возобновление работы КПВВ и реализацию Минских договоренностей

19 июля 2021, 14:30 186
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Фото из открытых источников
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе проведет 21 июля заседание в режиме видеоконференции обсудит, в частности возобновление работы КПВВ и реализацию Минских договоренностей

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook украинской делегации в ТКГ

Во время заседания планируется обсудить вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Кроме этого на повестке дня: имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории,

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых-вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Напомним, что вице-премьер Алексей Резников заявил, что новым местом переговоров по Донбасса вместо Минска мотут статьь города "от Вены до Стокгольма". По его словам, главные условия - географическая близость и отсутствие оговорок со стороны России

ТКГ минские соглашения Нормандский формат КПВВ конфликт

 
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