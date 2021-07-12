Військові у центрі Маріуполя встановили рекорд з прапором України
У Маріуполі бійці «Закарпатського легіону» - 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ - встановили рекорд країни з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення "Закарпатського легіону".
"У центрі Маріуполя бійці "Закарпатського легіону" встановили рекорд України з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, розгорнутий військовослужбовцями прапор має завдовжки 128 метрів і завширшки - 3 метри. Його пошила на Закарпатті майстриня Каміла Кочіш, а передали прапор на Приазов’я закарпатські волонтери.
У "Закарпатському легіоні" підкреслюють, що рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
Нагадаємо, у червні у Маріуполі пройшов марш до сьомої річниці визволення міста від бойовиків.