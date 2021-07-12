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12 липня 2021, 09:35 649

Військові у центрі Маріуполя встановили рекорд з прапором України

12 липня 2021, 09:35 649
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Фото з відкритих джерел
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У Маріуполі бійці «Закарпатського легіону» - 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ - встановили рекорд країни з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення "Закарпатського легіону".

"У центрі Маріуполя бійці "Закарпатського легіону" встановили рекорд України з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, розгорнутий військовослужбовцями прапор має завдовжки 128 метрів і завширшки - 3 метри. Його пошила на Закарпатті майстриня Каміла Кочіш, а передали прапор на Приазов’я закарпатські волонтери.

У "Закарпатському легіоні" підкреслюють, що рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Нагадаємо, у червні у Маріуполі пройшов марш до сьомої річниці визволення міста від бойовиків.

Україна прапор військові Маріуполь Рекорд

 
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