Военные в центре Мариуполя установили рекорд с флагом Украины

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В Мариуполе бойцы «Закарпатского легиона» - 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ установили рекорд страны из наибольшего количества военнослужащих, которые развернули Государственный флаг

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение "Закарпатского легиона".

"В центре Мариуполя бойцы "Закарпатского легиона" установили рекорд Украины по наибольшему количеству военнослужащих, которые развернули Государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, развернутый военнослужащими флаг имеет длину 128 метров и шириной - 3 метра. Его сшила на Закарпатье мастерица Камила Кочиш, а передали флаг на Приазовье закарпатские волонтеры.

В "Закарпатском легионе" подчеркивают, что рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Напомним, в июне в Мариуполе прошел марш к седьмой годовщине освобождения города от боевиков.