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Доба в ООС: осколкові поранення отримав український захисник
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08 липня 2021, 08:09 75

Доба в ООС: осколкові поранення отримав український захисник

08 липня 2021, 08:09 75
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, поблизу Пісків бойовики вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

Біля Золотого-4 та Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем. Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Причепилівка бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 8 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Опитного, Новозванівки та Невельського.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об'єднаних сил, окупанти здійснили один обстріл по наших позиціях.

ООС обстріл війна Донбас військова техніка

 
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