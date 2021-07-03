На Донбасі зафіксовано 19 порушень: окупанти гатили з артилерії та мінометів

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, з мінометів 82-го калібру обстрілювали позиції ООС поблизу Золотого-4 та Пісків. З артилерії калібру 122 мм та мінометів 120-го калібру вогонь вівся неподалік Авдіївки та по об'єктах цивільної інфраструктури та приватного сектора селища.

Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Старогнатівки ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Окрім того, обстріли велись поблизу Світлодарська, Красногорівки та Кам'янки. Також на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Станом на 7 годину ранку, 3 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Невельське бойовики тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації з початку 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.