Окупанти на Донбасі 13 разів зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат

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Збройні формування Російської Федерації з початку 2 липня 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Операції об'єднаних сил.

У районі селища Золоте-4 бойовики обстрілювали позиції ООС з мінометів 82 - го калібру, а біля населеного пункту Гнутове-120-го калібру.

Біля Авдіївки противник п'ять разів відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-міліметра, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку населеного пункту Піски обстріл вівся з мінометів 82-го калібру.

Крім того, бойовики двічі відкривали артилерійський і мінометний вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та приватному сектору Авдіївки. У Луганській області зафіксовано політ ворожого безпілотника типу "Орлан-10".

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, що раніше розвідка попередила про можливі диверсії з боку бойовиків на Донбасі.