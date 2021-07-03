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На Донбассе зафиксировано 19 нарушений: оккупанты били из артиллерии и минометов
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03 июля 2021, 10:04 64

На Донбассе зафиксировано 19 нарушений: оккупанты били из артиллерии и минометов

03 июля 2021, 10:04 64
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 2 июля, зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, из минометов 82-го калибра обстреливали позиции ООС вблизи Золотого-4 и Песков. Из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра огонь велся неподалеку Авдеевки и по объектам гражданской инфраструктуры и частного сектора поселка.

Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра. У Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

Кроме того, обстрелы велись вблизи Светлодарска, Красногоровки и Каменки. Также на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

По состоянию на 7 часов утра, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Невельское, боевики трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации с начала 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Донбасс ООС война обстрел военная техника

 
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