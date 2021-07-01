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Сутки на Донбассе: зафиксировано 10 нарушений, потерь среди военных ООС нет
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01 июля 2021, 08:11 2

Сутки на Донбассе: зафиксировано 10 нарушений, потерь среди военных ООС нет

01 июля 2021, 08:11 2
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 30 июня, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, из гранатометов боевики вели огонь вблизи Золотого-4 и Новоселовки. Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды осуществляли обстрелы украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Красногоровки и Пивденного боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. На Приазовье, возле Водяного и вблизи Орехового, оккупанты обстреливали позиции ООС из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра, 1 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Возле населенного пункта Авдеевка боевики дважды обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, 29 июня на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня, а также запускали беспилотники.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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