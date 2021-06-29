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Окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники
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29 червня 2021, 18:00 8

Окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники

29 червня 2021, 18:00 8
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Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні, 29 червня, тричі порушили режим припинення вогню, а також запускали безпілотники

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі населених пунктів Несільське та Красногорівка проросійські бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

У Луганській області сили ООС зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10". Він перетнув лінію розмежування і був своєчасно пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Бойових втрат серед українських військових немає", - повідомили в ООС.

За всіма фактами порушення "тиші" бойовиками українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Донбас ООС Україна бойовики окупанти

 
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