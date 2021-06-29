Окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники

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Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні, 29 червня, тричі порушили режим припинення вогню, а також запускали безпілотники

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі населених пунктів Несільське та Красногорівка проросійські бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

У Луганській області сили ООС зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10". Він перетнув лінію розмежування і був своєчасно пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Бойових втрат серед українських військових немає", - повідомили в ООС.

За всіма фактами порушення "тиші" бойовиками українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.