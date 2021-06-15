Через грозу у трьох областях знеструмлено 40 населених пунктів

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Внаслідок ускладнення погодних умов, а саме пориви вітру та грози, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Це призвело до знеструмлення 40 населених пунктів у трьох областях

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

Станом на 07:00 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 40 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська - 27, Чернівецька - 9 та Кіровоградська - 4", - йдеться у повідомлені.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається, що у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 11 приватних житлових будинків та 50 дворогосподарств.

Крім того, як повідомляють рятувальники, 15 червня вдень у південній частині очікуються значні дощі. Вдень в Україні, крім західних та північних областей грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце.