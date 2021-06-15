08:52  15 червня
В Україні зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу
10:39  15 червня
У НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко
08:09  15 червня
Доба в ООС: двоє українських військовослужбовців травмовані
UA | RU
UA | RU
15 червня 2021, 10:02 146

Через грозу у трьох областях знеструмлено 40 населених пунктів

15 червня 2021, 10:02 146
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ускладнення погодних умов, а саме пориви вітру та грози, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Це призвело до знеструмлення 40 населених пунктів у трьох областях

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

Станом на 07:00 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 40 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська - 27, Чернівецька - 9 та Кіровоградська - 4", - йдеться у повідомлені.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається, що у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 11 приватних житлових будинків та 50 дворогосподарств.

Крім того, як повідомляють рятувальники, 15 червня вдень у південній частині очікуються значні дощі. Вдень в Україні, крім західних та північних областей грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце.

негода електрика ДСНС область гроза

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua