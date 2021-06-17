На Донбассе стреляли вблизи восьми населенных пунктов: есть травмированный

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За прошедшие сутки, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты дважды обстреливали позиции ООС из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Зайцевого, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

Возле Луганского российские наемники вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов. Позиции ООС неподалеку Новотошковского враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - отмечают в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 17 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним, ранее пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции.