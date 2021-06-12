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На Донбассе девять раз нарушали "тишину", погиб украинский воин
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12 июня 2021, 10:02 131

На Донбассе девять раз нарушали "тишину", погиб украинский воин

12 июня 2021, 10:02 131
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 11 июня, зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, и в районе Новгородского враг обстреливал позиции ООС из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7 часов утра, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

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