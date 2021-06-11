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На Донбассе за сутки зафиксировано 12 нарушений "тишины"
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11 июня 2021, 08:11 6

На Донбассе за сутки зафиксировано 12 нарушений "тишины"

11 июня 2021, 08:11 6
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, возле Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Новгородское и в районе Причепиловки противник вел огонь из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска четыре раза обстреливали позиции ООС из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, что возле Донецка, - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали позиции ООС. Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого-средней тяжести", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 11 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

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