Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат

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В Україні у понеділок, 24 травня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення з боку російських окупантів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що окупанти відкривали вогонь поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське. Також неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Крім цього, були зафіксовані обстріли у передмісті селища Південне.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. На щастя, внаслідок ворожого вогню українські військові не постраждали.

Нагадаємо, 23 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.