У центрі Краматорська під час стрілянини поранили двох осіб

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Про це повідомив керівник Краматорського районного управління поліції Василь Поштак, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Учора у нас була резонансна подія. Близько 12-ї години ночі на площі Миру була стрілянина в центрі міста, поранено двох осіб. Одне наскрізне поранення, одне - рикошет", - розповів Поштак.

Він зазначив, що злочинця затримали, також у нього вилучили зброю. Поштак додав, що поки деталі цього злочину не може оприлюднити, оскільки триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі внаслідок стрілянини постраждали двоє людей.