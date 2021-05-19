08:59  19 травня
В Україні понад п'ять тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині
09:18  19 травня
В Україні через негоду знеструмлено 23 населені пункти та затоплено вулиці
08:11  19 травня
В ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
19 травня 2021, 11:52 27

У центрі Краматорська під час стрілянини поранили двох осіб

19 травня 2021, 11:52 27
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В центрі Краматорська Донецької області 18 травня сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали двоє осіб

Про це повідомив керівник Краматорського районного управління поліції Василь Поштак, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Учора у нас була резонансна подія. Близько 12-ї години ночі на площі Миру була стрілянина в центрі міста, поранено двох осіб. Одне наскрізне поранення, одне - рикошет", - розповів Поштак.

Він зазначив, що злочинця затримали, також у нього вилучили зброю. Поштак додав, що поки деталі цього злочину не може оприлюднити, оскільки триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі внаслідок стрілянини постраждали двоє людей.

Україна кримінал стрілянина зброя Краматорськ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua