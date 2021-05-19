В центре Краматорска в перестрелке ранили двух человек

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В центре Краматорска Донецкой области 18 мая произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека

Об этом сообщил руководитель Краматорского районного управления полиции Василий Поштак, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера у нас было резонансное событие. Около 12 часов ночи на площади Мира была перестрелка в центре города, ранены два человека. Одно сквозное ранение, одно - рикошет", - рассказал Поштак.

Он отметил, что преступника задержали, также у него изъяли оружие. Поштак добавил, что пока детали этого преступления не может обнародовать, поскольку идет следствие.

Напомним, недавно на Запорожье в результате перестрелки пострадали два человека.