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Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина
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18 мая 2021, 10:55 144

Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина

18 мая 2021, 10:55 144
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные МОЗ.

Сейчас в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев заражения - 19,6% при норме 20%, поэтому область перевели в "желтую" зону.

Всего в Украине только одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой". В то же время шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области. В Винницкой также "зеленой" зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.

Ранее сообщалось, что часть регионов Украины могут перевести в "зеленую" зону карантина.

коронавирус Донбасс Украина карантин зона

 
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