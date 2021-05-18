Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные МОЗ.

Сейчас в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев заражения - 19,6% при норме 20%, поэтому область перевели в "желтую" зону.

Всего в Украине только одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой". В то же время шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области. В Винницкой также "зеленой" зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.

Ранее сообщалось, что часть регионов Украины могут перевести в "зеленую" зону карантина.