Влітку для українців можуть скасувати штрафи на в'їзд з ОРДЛО через РФ

Наразі таких громадян штрафують згідно з чинним законодавством

Наразі таких громадян штрафують згідно з чинним законодавством

Фото: з відкритих джерел

За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, влітку можуть скасувати штрафи.

Як передає RegioNews, про це Арестович заявив в ефірі телеканалу "Дом".

Зокрема, зазначається, що нині окупанти блокують КПВВ на підконтрольній їм території, і українці змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію.

А це велика проблема, яка пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафуються", - зазначив Арестович.

За словами спікера, дана ситуація може вирішитися вже влітку, оскільки над нею працюють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, Арестович підтвердив, що Україна хоче повернути близько 100 осіб в межах обміну з бойовиками на Донбасі. Насамперед ідеться про військовослужбовців у полоні.