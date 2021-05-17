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17 травня 2021, 09:14 219

Влітку для українців можуть скасувати штрафи на в'їзд з ОРДЛО через РФ

17 травня 2021, 09:14 219
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Наразі таких громадян штрафують згідно з чинним законодавством
Наразі таких громадян штрафують згідно з чинним законодавством
Фото: з відкритих джерел
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За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, влітку можуть скасувати штрафи. 

Як передає RegioNews, про це Арестович заявив в ефірі телеканалу "Дом".

Зокрема, зазначається, що нині окупанти блокують КПВВ на підконтрольній їм території, і українці змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію.

А це велика проблема, яка пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафуються", - зазначив Арестович.

За словами спікера, дана ситуація може вирішитися вже влітку, оскільки над нею працюють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, Арестович підтвердив, що Україна хоче повернути близько 100 осіб в межах обміну з бойовиками на Донбасі. Насамперед ідеться про військовослужбовців у полоні.

ОРДЛО кордон КПВВ штраф олексій арестович

 
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