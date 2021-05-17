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17 мая 2021, 09:14 164

Летом для украинцев могут отменить штрафы на въезд из ОРДЛО через РФ

17 мая 2021, 09:14 164
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Сейчас таких граждан штрафуют согласно действующему законодательству
Сейчас таких граждан штрафуют согласно действующему законодательству
Фото: из открытых источников
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По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, для украинцев, которые въезжают в Украину из ОРДЛО через территорию России, летом могут отменить штрафы. 

Как передает RegioNews, об этом Арестович заявил в эфире телеканала "Дом".

В частности, отмечается, что сейчас оккупанты блокируют КПВВ на подконтрольной им территории, и украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию.

А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются", - отметил Арестович.

По словам спикера, данная ситуация может решиться уже летом, поскольку над ней работают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, Арестович подтвердил, что Украина хочет вернуть около 100 человек в рамках обмена с боевиками на Донбассе. Прежде всего речь идет о военнослужащих в плену.

ОРДЛО граница КПВВ штраф алексей арестович

 
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