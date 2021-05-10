На Донбасі обстріляли позиції ООС із заборонених озброєнь
Протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями ОРДЛО відбулося глушіння GPS сигналу поблизу населених пунктів Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч.
Біля населених пунктів Залізне та Калинове спостерігачі Місії, внаслідок глушіння сигналу, не змогли підняти у повітря БПЛА.
Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Нагадаємо, 9 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ворожих провокацій і обстрілів уздовж лінії розмежування не зафіксовано.